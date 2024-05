Mandarini: “Penso che Conte riparta dal 4-3-2-1, sondaggio per Modric”

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto durante la trasmissione Tiro a Giro in onda su Radio Amore Campania, parlando del futuro del Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Fabio Mandarini:

“Iniziano a uscire fuori i nomi accostati al Napoli di Conte molto interessanti come Buongiorno, Sudakov e nomi di prospettiva come Lucca e Brescianini. Lucca non sarà il sostituto di Osimhen ma la vera richiesta di Conte è che non vengano ceduti i migliori. Lui non vuole perdere calciatori migliori come Di Lorenzo, Kvara e Lobotka. Bisognerà essere bravi nel rimanere la giusta ossatura e nel rifondare nel giusto modo e non farsi influenzare troppo nel giudizio di questa sciagurata stagione.

Kvara? Certo 100 milioni sono tanti e difficili da rifiutare ma se si va a prendere un allenatore come Conte, dando per partente Osimhen, vedo difficile che il Napoli rinunci nello stesso anno anche al georgiano. Purtroppo il PSG ha la forza di poter offrire anche di più di 100 milioni ed in tal caso dire no a certe cifre è difficile. Vista la rosa del Napoli, penso che Conte riparta dal 4-3-2-1 che ha usato in Inghilterra, reputo difficile, vista la rosa del Napoli che Conte voglia applicare il suo 3-5-2.

Il Napoli ha sondato Modric, ma pare che il calciatore voglia rinnovare con il Real”.