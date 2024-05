Ecco quale tipo di clausola i legali di Conte non vorrebbero

La trattativa va avanti a gonfie vele tra De Laurentiis e Antonio Conte: da Ibiza, il patron continua i vertici per riuscire a trovare un compromesso tra le richieste del tecnico pugliese e il Napoli. Non semplice, ma neppure una missione impossibile: i diritti di immagine non sembrano un ostacolo insormontabile anche perché non ci sono molti sponsor personali per Conte. Il punto sono le clausole di rescissione che i legali dell’ex ct vorrebbero senza penali. Ovvero: se entro il 30 marzo di ogni anno, Conte decidesse – per un motivo o un altro – di andar via, risolvendo in anticipo il contratto, vorrebbe essere libero di farlo. Senza dover pagare sanzioni. Il caso Spalletti ha lasciato tracce e Conte vuole evitare di sentirsi legato con una catena al Napoli, nel caso in cui le cose non andassero come spera: è pronto a firmare un triennale da circa 20 milioni lordi (compresi bonus, prebende vari, premi e così via) ma a patto di avere carta bianca per rescindere in anticipo senza clausole milionarie. 60 milioni circa nei costi di previsione. Il Napoli non ha mai fatto queste concessioni: ma questo è un contratto che non ha precedenti nella storia del club azzurro. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione