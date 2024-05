Cannella, ds: “Conte non ha solo il Napoli tra le mani”

Giuseppe Cannella, intermediario e direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Uno come Conte è molto esigente, quindi sono in pochi che possono arruolare. Non ha solo il Napoli tra le mani, ma in questo momento sarà l’unica opzione concreta per lui. Può rilanciare il Napoli, ma serve fare un buon lavoro sul mercato. Manna è una persona intelligente e capace, non avrà problemi ad andare d’accordo con Conte. Nelle scelte di quelli che saranno i futuri giocatori del Napoli, molto dipenderà dalle scelte dell’allenatore. Lukaku post Osimhen? In Italia è un giocatore che sposta, anche quando non è al top e non riesce ad essere determinante. Nel modus di Conte, sarebbe la scelta ideale. Non ha un ingaggio in linea con le dinamiche del Napoli, ma sarebbe un acquisto importante”.

