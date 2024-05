“Se punti su Conte, pensi a un progetto a lungo termine”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, giornalista: “Quando si parla di giocatori e allenatori, i discorsi di simpatia e antipatia non esistono. Conte ha uno spessore enorme, è la garanzia di una rinascita e di una rifondazione votata alla voglia di vincere perché quando punti su, punti su un allenatore che non vede altro se non l’obiettivo. Ilnon può vivere altre stagioni come quella appena conclusa e viverla dopo lo scudetto poi, ha fatto ancora più male. Quando parli condevi pensare al progetto perché è un allenatore progettuale che non si limita al breve termine. Se abbracci, abbracci un progetto a lungo termine e la lungimiranza è anche una garanzia per i tifosi. Si tratterebbe di un grandissimo investimento e un contratto lungo per il tecnico significa avere ulteriori garanzie. L’ultima esperienza dinon è stata straordinaria, ma anche ai migliori capita di sbagliare, è indicativo pensare che voglia ricominciare da. Ci sono tutti i presupposti per ricominciare alla grande, poi la parola passerà al mercato perché ci vuole un progetto tecnico importante che possa avallare la candidatura di un allenatore come? Non so come andrà a finire questa storia, ma un giocatore comemerita massimo rispetto. Lui in questi 5 anni non ha solo giocato, si è spremuto fino all’ultima goccia e da sportivo, devo dire che domenica è stato brutto ascoltare i fischi nei suoi confronti. Non doveva succedere e non ho capito neanche il senso di quella sostituzione, mi è dispiaciuto tutto quello che è successo in quel frangente. Mi auguro che la storia si ricomponga, il suo agente ha parlato di una mancanza di fiducia da parte della società, ma un giocatore comenon può mancare nel progetto importante che sta costruendo il. Registro la posizione del giocatore apparentemente irremovibile, ma non chiudo ancora la storia perchéè il simbolo della scalata deldal fallimento allo scudetto“.