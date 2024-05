Scatta la missione “IBIZA”. De Laurentiis nelle isole Baleari per l’incontro con Conte e il suo staff. Fissato il budget

Tanto per cominciare Manna, braccio destro ormai di De Laurentiis, ha confermato a Conte che il budget del prossimo mercato avrà un tetto da super potenza: 200 milioni di euro. Tenendo conto dell’addio di Osimhen che per il Napoli è scontato. Una cifra enorme se paragonata agli investimenti negli ultimi anni. Ovviamente non basta. Conte vuole garanzie contrattuali da prima fascia: vale a dire un triennale (al massimo un biennale con opzione per la stagione 2027/28) al top per la Serie A, cioè da 8-10 milioni netti a stagione. L’aspetto economico evidentemente lo lusinga ma sino a un certo punto. Negli anni, tra Inter, Chelsea e infine Totthenam è stato liquidato con assegni da decine di milioni di euro netti. Ma Antonio ha una certa insofferenza: ora vuole tornare ad allenare. La verità è che il Napoli lo attrae. La sfida di aprire un nuovo ciclo lo solletica, grazie anche alle note capacità persuasive di De Laurentiis. Il corteggiamento prosegue anche perché uno stop vero e proprio non c’è mai stato. Tuttavia in casa azzurra nessuno vuole dare per scontato un esito positivo. Tradotto: bisogna attendere ancora. Ma intanto se salta Conte, su chi dirottare le proprie intenzioni? Perché Italiano non aspetta in eterno e dopo la finale di Atene di domani sera deciderà. Non resta che Stefano Pioli. A cui bisognerebbe spiegare che non è affatto un piano B. Ma questo, nel caso, sarebbe l’ultimo dei problemi. Fonte: Il Mattino

