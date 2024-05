Italo Cucci: “Altri candidati alla panchina azzurra? Tra i vari nomi c’è anche quello di Allegri”

Italo Cucci, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, e tra le altre cose si è soffermato su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli.

Factory della Comunicazione

“Tra De Laurentiis e Conte ci sono stati diversi incontri, per capire se il matrimonio sia fattibile. Conte è un vincente. Bisogna capire come impostare il rapporto con De Laurentiis e con la piazza. Ha una passione trainante. Tutto ciò che fa lo fa per il bene della società per cui lavora. È un tecnico che non chiede sul mercato ruoli ma nomi e cognomi. Su questo bisognerà trovare unità di intenti con De Laurentiis e Manna. È il momento di lavorare in silenzio, a fari spenti ed in serenità per mettersi alle spalle la stagione appena chiusa e costruire il futuro.

Altri candidati alla panchina azzurra? Conte corre da solo, dall’altra parte ci sono una serie di allenatori bravi che potrebbero arrivare a condizioni più favorevoli. Il leccese sarebbe un colpo di scena che però richiede tempo per la sua realizzazione.