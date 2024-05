Il Mattino – Giuffredi conferma la volontà di Di Lorenzo: «Tra lui e il Napoli è finita»

Dopo una stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista, il Napoli ha bisogno di una rifondazione totale, a partire dall’allenatore e finendo all’addio di elementi che vogliono lasciare la maglia azzurra, come il capitano Giovanni Di Lorenzo, la cui volontà è stata confermata anche dal suo agente Mario Giuffredi, come scrive oggi Il Mattino. “Dentro lo spogliatoio azzurro, come ha fatto anche capire Calzona, c’è una pericolosa tempesta di emozioni. E una frenesia che tracima giorno dopo giorno. Quasi tutti neppure nascondono più la loro voglia di fuga. E in fretta. Come Giovanni Di Lorenzo: già il mese scorso abbiamo raccontato che avrebbe ascoltato le proposte estive e stavolta non avrebbe detto di no a prescindere. Voleva essere la bandiera del Napoli, per questo ha firmato dodici mesi fa il prolungamento fino al 2028. Ma il suo agente Mario Giuffredi, dopo i fischi del Maradona, ieri ha sbottato infastidito: «Tra lui e il Napoli è finita». Tra il dire e il fare ci sono di mezzo i 25 milioni della valutazione che De Laurentiis fa del suo terzino. Perché tutti sono in vendita, ma non in svendita. In ogni caso, nessun appuntamento per provare a sistemare le cose o per ricucire lo strappo anche perché c’è da tempo. Peraltro, dietro la decisione di Calzona di sostituirlo all’80’ e sottoporlo alla gogna degli ultras, Di Lorenzo è convinto ci sia lo zampino del club. Serve un chiarimento. Veloce. Certe convivenze non sono più possibili all’interno del Napoli ed è meglio procedere a un congedo immediato

Factory della Comunicazione