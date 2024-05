Identikit del modulo di Conte, ne parla l’esperto Agostinelli. Nuovo ruolo per Kvara?

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore

Factory della Comunicazione

“Il Napoli va rifondato abbastanza perchè il modo di giocare di Conte è diverso dagli ultimi allenatori. Ci sono nel Napoli tanti esterni offensivi e Conte non usa gli esterni offensivi perchè vuole 2 punte centrali, se confermerà di voler giocare con il 3-5-2. Kvara per la sua potenzialità potrebbe girare anche attorno alla prima punta, non sarebbe il suo ruolo ideale, ma se gli servono 10 giorni in più di insegnamento credo che Conte glieli dedicherà permettendogli di svolgere anche questo ruolo brillantemente. Tutti questi esterni offensivi però che ha il Napoli sono troppi e la squadra dovrà rifarsi il trucco in attacco di sicuro con un paio di elementi tenendo uno tra Raspadori e Simeone.

Di Lorenzo è l’uomo giusto per Conte perchè può fare il terzo difensore e il quinto. Lui sa attaccare, quest’anno lo ha fatto fin troppo, ma può essere anche il terzo difensore. Conte chiederà garanzie tecniche se arriverà a Napoli e uno come Di Lorenzo credo voglia trattenerlo. E’ uno di quelli a cui Conte telefonerà almeno 10 volte per trattenerlo.

Gli scontenti quest’anno nel Napoli sono tanti, ma se arrivasse Conte, in 2 giorni darebbe entusiasmo a tutti. Giustamente quest’anno dopo 40 punti in meno c’è delusione, i giocatori hanno responsabilità, ma un nuovo allenatore può far sparire questo nero dentro che si ha. Se poi Conte alza il telefono e dice ad un calciatore che lo vuole e che è incedibile, fidatevi che anche gli scontenti con lui ritrovano entusiasmo”.