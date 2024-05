Fabbroni: “Conte è la priorità del Napoli, ci sono ancora dei passaggi da sistemare”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista:

“Le aspettative sono un pò troppo elevate attorno al Napoli . Da un punto di vista rivoluzionario, credo che la vera rivoluzione sia quella di strutturare finalmente la società che deve avere figure professionali importanti, riconosciute come autorevoli nel mondo del calcio e qualora Conte arriverà e porterà con sé Lele Oriali si comincerà a ragionare. Il meccanismo societario è la base su cui rifondare, se non si passa da questo, si parlerà di un percorso di breve durata.

Mi dispiace non alimentare i sogni di fantasia dei tifosi, ma non vado ad inseguire situazioni di campo come quelle che risolvono i problemi perchè bisogna partire dalle incombenze delle professionalità. Costerà pure lo staff di Conte, ma mira all’obiettivo di avere persone competenti e punti di riferimento.

Un club cresce quando ci sono obiettivi da raggiungere e il programma. I grandi club europei, in 2 anni vincono: il Napoli si trova in una condizione che sembra positiva, ma non è proprio così. Sul mercato tutti sanno che il Napoli deve vendere e che deve comprare e queste condizioni favoriranno un sistema di rapporti delle compravendite che non può che essere viziato. Il Napoli dovrà vendere ma non può pretendere troppo e poi deve comprare e gli alti lo sanno.

Conte non è l’unico allenatore per il Napoli, un discorso organizzato con Pioli è stato fatto, ci sono delle fasi di innamoramento per Italiano per cui altre operazioni possono nascere improvvisamente e anche un ritorno di fiamma potrebbe avvenire. In questo momento però, la trattativa Conte è prioritaria, ma ci sono ancora degli scogli importanti da dover appianare. Si sta discutendo molto sulle clausole di fuoriuscita e questa storia è anche un pò un mettere le mani avanti, però vediamo, non diamo giudizi frettolosi”.