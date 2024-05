“Con Antonio Conte partirà la rivoluzione nel Napoli”

Durante il programma “Radio Goal”, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Diego Armando Maradona. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Conte-Napoli? La trattativa è più viva che mai, siamo ai dettagli, alla stesura dei contratti che non sono facili col Napoli. La società non deve andare allo sbaraglio, ma Conte è un allenatore bravo, di livello alto ed al Napoli può fare solo del bene. Spero firmi presto per cominciare questa mini rivoluzione perchè se giocherà col 3-5-2 ci sarà molto da fare sul mercato perchè la rosa del Napoli non è fatta per questo modulo. Coi calciatori del Napoli non ho ancora parlato della possibilità Conte, ma so che i giocatori forti vogliono essere allenati da allenatori forti e quindi saranno contenti. Mi fa piacere sentire che Conte voglia trattenere Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Lobotka, il Napoli deve ripartire da questi tre calciatori. Osimhen? Il suo destino è scritto da diversi mesi, ha fatto il professionista fino all’ultimo a Napoli però il ragazzo è proiettato ad altre società. Su di lui ci sono diverse squadre, ma non solo in Inghilterra. Non mi meraviglia nemmeno che dall’Arabia lo abbiano contattato. Il Napoli non avrà gli introiti delle coppe, ma incasserà i 130 mln di Osimhen e il Napoli ha l’obbligo di mettere a disposizione una squadra forte per Conte. Il Napoli è una società che ha sempre investito e sempre fatto campagne acquisti dove si sono spesi tanti soldi. Domani ci sarà una conferenza stampa alle 17.30, all’ex Base Nato a Bagnoli, dove si aprirà una mostra per mio padre e noi saremo tre giorni impegnati con la stampa e gli invitati. Da lunedì o martedì la mostra sarà aperta anche al pubblico che potrà godersi di un parco tematico inimitabile. I problemi che abbiamo avuto per organizzare questa mostra sono di dominio pubblico. L’emozione che prevale è l’orgoglio, sapere che mio padre ha fatto così tanto per la mia città è motivo di grande orgoglio e grande vanto. All’inizio nella mostra non c’era Napoli come tappa, ma ho voluto che Napoli aprisse il tour di questo parco tematico”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli