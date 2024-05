Ceravolo, ex ds Napoli: “De Laurentiis, a Napoli, ha fatto qualcosa di straordinario. Qualche annata storta può starci”

Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di 1 Football Night sulle frequenze di 1 Station Radio.

Fare i contratti con De Laurentiis è sempre difficile, ma quanto è difficile farli con Antonio Conte?

“Sono personaggi importanti. De Laurentiis, a Napoli, ha fatto qualcosa di straordinario. Ha preso il Napoli dalla C ed ha vinto uno scudetto dopo più di trent’anni. Qualche annata storta può starci, ma sa il fatto suo. Ha le idee chiare, anche se la gente vorrebbe sapere qual è concretamente il progetto degli azzurri. Il patron, inoltre, si affiderà ad un dirigente giovane ma capace come Manna”

Il Napoli sta prendendo Conte dopo aver corteggiato Gasperini: è andata bene o sarebbe stato meglio poter puntare al Gasp?

“Stiamo parlando di due grandi allenatori. Tra i migliori nel calcio internazionale. Antonio ha vinto al Chelsea, all’Inter, alla Juventus. Sappiamo sia fatto in una certa maniera, come Gian Piero. A dire il vero, a me gli allenatori di carattere piacciono. È quel che consente loro di raggiungere determinati obiettivi. Per gli azzurri, sarebbe una fortuna poter ricominciare da uno dei due, anche se Gasperini resterà a Bergamo. Per il prossimo anno serve una figura come loro”

Il Napoli non è mai partito per vincere, a differenza di Chelsea, Inter e Juventus. In questa fase, che sfida è per Antonio Conte accettare questa diversa dimensione?

“Antonio Conte viene per vincere. Quando è arrivato Spalletti, De Laurentiis ha dichiarato di voler vincere lo scudetto. Sono cresciuto calcisticamente a Napoli, è una piazza che vuole sempre arrivare ai massimi livelli. Ad oggi, il Napoli può investire, essere una squadra competitiva. I tifosi si aspettano grando obiettivi ed il fatto che si sia puntato su due allenatori come Conte e Gasperini fa capire quale sia l’ambizione della società”