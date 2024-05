CdS – Di Lorenzo ha scelto, ma l’arrivo di Conte potrebbe cambiare le sorti del capitano

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha deciso di lasciare la maglia azzurra, e la conferma è arrivata dal suo agente, Mario Giuffredi, ma l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra potrebbe cambiare le sorti del numero 22 del Napoli, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Giovanni Di Lorenzo è determinato. Deciso. Soprattutto deluso: i fischi che domenica gli ha riservato una parte del Maradona al momento di una sostituzione inopportuna, considerando il clima e la fuga di notizie sulla voglia di cambiare aria, sono stati una coltellata. E hanno prodotto ferite serie, considerando tutto quello che il capitano ha dato in cinque anni spremuti fino alla nausea, fino all’ultima goccia di sudore. E sempre a testa altissima. La stagione appena finita è stata tremenda per tutti, sportivamente e a questo punto anche umanamente: «Di Lorenzo vuole andare via», ha detto ieri a TvPlay il suo agente, Mario Giuffredi.

Conte, però, lo ritiene un pilastro del progetto e proverà a fargli cambiare idea: lo ritiene incedibile, in linea con quelli che sono i suoi piani ambiziosi. «Di Lorenzo ha avuto un colloquio con M anna come tutti i suoi compagni», continua Giuffredi. «Hanno parlato della stagione che è finita e poi della prossima, e contestualmente gli ha spiegato di avvertire una mancanza di fiducia della società nei suoi confronti. Manna gli ha confermato la sua enorme stima, ma da parte di De Laurentiis c’è la volontà di vendere a fronte di un’offerta». La linea del club è così: sono tutti cedibili. «Ha avuto la conferma della sua sensazione, ha preso atto del pensiero del presidente e ha spiegato al ds che senza la fiducia necessaria ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società».

Factory della Comunicazione

Conte, però, punta su di lui. «Fino a oggi non aveva mai pensato di lasciare la città, ha firmato un contratto a vita, ma dopo quello che ci è stato comunicato la scelta è fatta. È corretto chiudere un capitolo. Antonio Conte è l’unica medicina per curare questo Napoli: è un vincente, un sinonimo di garanzia. Gli facciamo un grande in bocca al lupo, ma vogliamo andare avanti per la nostra strada cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo». L’impressione è che l’allenatore, una volta firmato il contratto, si confronterà con il capitano per riaprire la partita”.