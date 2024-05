CdS – Antonio Conte, il nome che infiamma i cuori napoletani, ed il web impazzisce

Il nome che infiamma i cuori dei tifosi napoletani per la panchina del Napoli è sicuramente quello di Antonio Conte, che è diventato ormai un tormentone sui social, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Voltare pagina, per la città, vuol dire leggere in cima alle tendenze social, su X, vecchio Twitter, un solo nome: Antonio Conte. Ne parlano tutti al bar o sul web, è da giorni il principale argomento di discussione, è il nome che infiamma i tifosi, che ha restituito quell’entusiasmo sfumato negli ultimi mesi per i risultati del campo. Conte, per i tifosi, è l’allenatore giusto per ripartire, per dar vita alla rifondazione, cancellando l’ultima annata conclusa domenica al Maradona con la delusione finale, l’esclusione dall’Europa: il modo peggiore per salutare lo scudetto. Già a ottobre, quando il Napoli lo contattò nei giorni in bilico di Garcia, la piazza si scatenò a suon di tweet e post. Il sogno Conte non è mai tramontato. Ci pensava De Laurentiis e, parallelamente, ci sperava la città. Ora i tifosi del Napoli aspettano con ansia l’annuncio, sperano che l’affare possa diventare presto ufficiale, per questo stanno seguendo ogni fase della trattativa, s’informano minuto per minuto, si confrontano sui social, vogliono essere aggiornati su ogni aspetto legato al dialogo ormai costante tra la società e l’allenatore. Conte in tendenza, così come De Laurentiis, gli attori del film post-scudetto. Il profilo Instagram del tecnico è stato preso d’assalto da napoletani, da giorni compaiono centinaia di commenti. Si può misurare anche così il termometro della passione che sta per esplodere: Napoli aspetta Conte e lui se n’è già accorto”.

