Pasculli parla di Conte e si espone sul razzismo

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex calciatore del: “ Conte penso sia l’allenatore giusto per una piazza così importante e così bella.ha bisogno di un allenatore di carattere, di stimoli che solopuò dare. È una persona che può dare la svolta a questa squadra. Già da giocatore si vedeva già avesse carisma, che fosse una persona in grado di dimostrare tutto il suo carattere. Era un ragazzo che, dopo gli allenamenti, andava a studiare all’università, a. Ha dimostrato tutto il suo valore. Nel calcio, quello che conta sono sempre i risultati. Se porti i risultati a casa, con un bel gioco che parta da dietro o senza di esso, hai raggiunto l’obiettivo che conta.gioca con un 3-5-2, così come l’diche ha vinto lo scudetto ed è arrivata in fondo in. Ai tifosi, dopo una mancata qualificazione in, interessa solo vincere. Sarò sincero, io adoro il calcio del passato. Il calcio di oggi mi annoia un po’. Non posso vedere due difensori vicini al portiere, con cui si scambiano palla e, a volte, proprio il portiere sbaglia. Le squadre devono giocare per vincere. Penso che, come ho detto in passato, sia uno degli allenatori che può garantire una svolta e far tornare il sorriso. Non so quali saranno gli sviluppi sul mercato, ma credo chesi farà comprare qualche giocatore adatto al 3-5-2. Sevuole tornare ad alti livelli, però, deve spendere.dovrebbe andare via e, dunque, si potrebbe pensare ad un buon mercato.? Non so se vorrà andare via. Lo si può utilizzare come quinto di centrocampo, come seconda punta che svaria sul fronte d’attacco. Avrà più spazio per muoversi in avanti.guadagnava una certa cifra inma, oggi, potrebbe anche ridimensionare quella cifra. Sevuole vincere, deve prendere allenatori vincenti. I dubbi sulla fattibilità economica stridono anche con quella che è stata la scelta di cambiare tre allenatori, pagando i relativi ingaggi, in una sola stagione. Se scegli, magari non rientri in un simile parametro, ma la stagione non sarà deludente come quella appena terminata. Razzismo? Quando andavamo a giocare al, ci chiamavano africani, terroni. Succedeva con tutte le squadre del sud, come ilo il. Ilè meraviglioso, l’è bella tutta. Perché si deve offendere? D’altronde, tutte le persone del nord vengono in vacanza nel. Ormai, in tutto il mondo ci sono persone di colore. Il razzismo non avrebbe motivo di esistere. I cretini ci sono sempre, naturalmente. Nel caso specifico, non so seabbia effettivamente usato determinate parole. Sul campo si dicono tante cose. Il vero problema, a mio avviso, è il sistema. Anzitutto si dovrebbe lavorare sul settore giovanile. Perché non escono mai giocatori locali? Perché non ci sono talenti italiani? Lava a tesserare, un argentino. Metterei una regola: un tetto di cinque stranieri nelle primavere“.