Napoli – Lecce 0-0, Calzona: “Ho già spiegato quello che penso, mi dispiace per i tifosi”

Ecco le parole di Francesco Calzona dopo il pareggio per 0-0 tra Napoli e Lecce valido per l’ultima giornata di Serie A.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

«È stata una partita sulla falsa riga delle altre. Purtroppo mi dispiace, non voglio essere ripetitivo, ho già spiegato varie volte insomma quello che penso. Per cui l’unica cosa che posso dire è che mi dispiace tantissimo per i tifosi» dice Francesco Calzona, che saluta Napoli senza l’Europa dopo lo 0-0 con il Lecce di oggi.

«I tifosi hanno fatto una protesta civilissima. Non c’è niente da dire perché ci hanno aiutato fino all’ultimo, finché avevamo degli obiettivi importanti, nonostante le prestazioni non erano di livello. I ragazzi ti posso dire che sono molto dispiaciuti per come è andata la stagione e per come è andata la partita oggi. Ma ai tifosi non posso dire niente» ha detto a Dazn.

Anche Di Lorenzo contestato: «Per quanto mi riguarda Giovanni è un ragazzo fantastico, professionista serio e grandissimo giocatore.

Ho avuto un ottimo rapporto, ha fatto il capitano con me anche nello spogliatoio. Io ho solo bellissime parole per lui perché se le merita» ha detto Calzona.

Sul futuro: Nella mia gestione non è mai successo niente di particolare. Normalissimi confronti nello spogliatoio che ci sono anche in una squadra che è prima in classifica. Sapevo già dal 19 di febbraio che dal 26 maggio tornavo con la nazionale slovacca, perché gli accordi erano questi indipendentemente da come sarebbero andati i risultati. Non rinnego niente, lo rifarei per il Napoli altre centomila volte. Penso da domani inizierò a pensare alla Slovacchia e all’Europeo»