De Giovanni: “Su Conte deve vincere il tifo, mi aspettavo il nuovo allenatore a fine campionato”

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Io faccio il tifoso e pago, quando la squadra finisce di giocare il tifoso ha il diritto di criticare o di sostenere. Quest’anno è successo molte volte di rilevare che la squadra in campo produca uno spettacolo indecoroso, in cui non si sforza e non recepisce il bisogno di dignità o di rispetto nei confronti dei tifosi. Questi ragazzi sono dei privilegiati, vengono remunerati ampliamente per il proprio lavoro e per me per quello che abbiamo visto si devono togliere la maglia.