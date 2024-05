“Conte al Napoli una grande scommessa. Prima di tutto dovrà rianimare la squadra”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Punto Nuovo Sport del Napoli, che ha concluso il suo campionato pareggiando 0-0 contro il Lecce restando fuori dalle competizioni europee dopo 15 anni.

Factory della Comunicazione

“Un voto alla gestione di De Laurentiis nel 2024? Non do voti, ma chiaramente non può essere positivo… Il Napoli ha subìto le conseguenze delle sue scelte, anche se ora sembra essere tornato sui propri passi. Conte? Lui e De Laurentiis hanno un carattere molto spiccato. Quello di Conte si è sempre concentrato sulla gestione della squadra, sbavando solo in un paio di occasioni. Ricorderete il dito medio ad Agnelli… Lui è un agonista, quindi pretenderà il massimo dai calciatori. De Laurentiis è più sfumato, invece. Se Conte andrà al Napoli, avranno scritto entrambi decine e decine di pagine su quelli che saranno i ruoli e i comportamenti dell’uno e dell’altro. È una scommessa sia per Conte che per il Napoli, vista la situazione attuale. A me Conte come allenatore è sempre piaciuto, ma come uomo a volte l’ho trovato esagerato e un po’ sopra le righe. Parlano i risultati per lui, solo al Tottenham non ha dato grandi soddisfazioni. Quando arriverà al Napoli dovrà parlare con i calciatori e rianimare questa squadra. Non è solo una questione tattica, c’è tanto lavoro psicologico da fare. Anche la Juve ha vissuto anni in cui mancava la motivazione, poi proprio con Conte cambiò la musica e la storia è andata come è andata”.