Calzona saluta, e spiega perchè non si è mai dimesso

Ieri al Maradona è andata in scena ‘ultima, deludente partita di questo campionato assurdo per il Napoli, e in piena coerenza, anche questa partita si è ridotta ad un pareggio ed una prestazione sotto tono. Mister Calzona al termine della gara, in conferenza stampa ha salutato, e spiegato perchè non si è mai dimesso, come riporta il Corriere dello Sport. “Francesco Calzona saluta e ringrazia tutti per i mesi trascorsi in panchina. Fa una premessa prima dell’ultima conferenza stampa: «Cosa intendevo quando a Firenze avevo parlato di catastrofe? Ho già detto abbastanza di quell’argomento, non voglio tornarci sopra. Però una cosa voglio dirla: non ho mai pensato alle dimissioni, fino ad un paio di partite fa potevamo ancora andare in Europa League. E poi non sono venuto a Napoli per soldi. Se mi fossi dimesso avrei anche messo in difficoltà la società. Rifarei sempre la scelta di venire qui. Ho sentito di tutto, ma non ci sono mai stati problemi a Castel Volturno, solo confronti che capitano a tutti, anche alle prime in classifica. Io ce l’ho messa tutta e i ragazzi si sono sempre allenati al massimo». Calzona sperava in risultati diversi che non sono arrivati per molteplici motivi: «L’uscita dalla Champions è stato un duro contraccolpo. La squadra aveva solo l’obiettivo di vincere in campionato e questo ha pesato tantissimo. Non abbiamo avuto la forza per farlo. Va anche detto che abbiamo una media altissima di gol subiti rispetto a quello che concediamo agli avversari: è una roba allucinante. La squadra non ha la sensazione del pericolo, fatica a tornare sotto palla e Lobotka fa la lotta contro tutti»”.

