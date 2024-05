Calzona ha motivato la decisione di non andare in ritiro per l’ultima di campionato

Si legge sulle pagine del CdS:

Factory della Comunicazione

«Non era il caso di andare a Pozzuoli dove tra l’altro ci sono state varie scosse. Non volevamo creare problemi alla squadra. Comunque i ritiri ormai li fanno in pochi e non sono sinonimo di vittoria. Questa partita l’abbiamo preparata benissimo e non è stata tanto diversa da quella di Firenze».

Chiedono a Calzona del cambio nel finale di Di Lorenzo: «Se quando l’ho fatto ho pensato alle voci sul suo futuro? Sì, ci ho pensato. Ma prevale sempre la squadra. Volevo far entrare Mazzocchi ma Olivera stava bene, così ho tolto lui. Di Lorenzo è un ragazzo fantastico, un grandissimo giocatore, abbiamo avuto un ottimo rapporto. Quello che sarà non lo so, ma sono felice di aver avuto un campione come lui. E’ sempre sceso in campo per dare il massimo ed è molto dispiaciuto per l’annata».