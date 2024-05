Pedullà conferma: addio a fine stagione

Giovanni Di Lorenzo a fine stagione dirà addio al Napoli, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sul suo canale Youtube, la sua decisione è irrevocabile. Il giornalista annuncia anche la possibile destinazione del capitano del Napoli: “In una lista di squadre con tanti nomi, lui ha mercato all’estero, in Premier, in Liga, ma soprattutto ci sono fondate speranze di restare in Serie A. Ci sono due squadre nelle condizioni di poter provare a prendere Di Lorenzo: Inter e Juventus. Nel desiderio, più la Juve che l’Inter. Da una parte l’Inter deve fare una scelta su Dumtries che un contratto in scadenza nel 2025, Di Lorenzo è un profilo che piace molto all’Inter perché è duttile e può fare più ruoli, come Darmian. L’Inter potrebbe essere una soluzione”. Il giornalista ha poi aggiunto: “Io però credo che la Juventus abbia qualche chances in più per Di Lorenzo, ad oggi. In quel ruolo la Juve cerca un calciatore, dovrà prendere delle decisioni su Danilo che ha un contratto in scadenza nel 2025. Danilo potrebbe tornare a fare il terzino, così come Gatti. Ma il rapporto e il gradimento di Giuntoli per Di Lorenzo da 1 a 10 è 11! Lo conosce fin da Napoli”. “I contro sono che deve trattare con De Laurentis, anche se il cuscinetto potrebbe essere Manna, avendo lui lavorato alla Juve. Se la Juve pensa di spendere poco per Di Lorenzo, pensa male: è il simbolo del Napoli, De Laurentiis non glielo darebbe mai ed ha un contratto lungo. La richiesta del Napoli non scenderà sotto i 20 milioni, poi se la Juve potesse inserire dei calciatori è ancora presto per dirlo”.

Factory della Comunicazione