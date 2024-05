Serie A, 38a Giornata, Hellas Verona-Inter 2-2, Empoli-Roma 2-1, Frosinone-Udinese 0-1: Niang fa esplodere il Castellani, salva l’Empoli e manda il Frosinone in B, Cannavaro missione compiuta

Minuto 92′. L’Empoli è ancora bloccato sul pari per 1-1 al Castellani dalla Roma mentre allo Stirpe l’Udinese sta vincendo per 1-0 contro il Frosinone con la rete di Davis al 76′ poi decisiva.

Minuto 93′, il mondo si ribalta. Ancora Niang trova il guizzo, il sesto, tutti subentrando dalla panchina, ma questo è di un’importanza capitale per i toscani che trovano la salvezza quando ogni speranza sembrava svanita. L’ex Milan fa esplodere di gioia lo stadio mentre cala un silenzio quasi irreale in ciociaria dove solo lo spicchio riservato ai friulani festeggia la salvezza.

Come sempre la salvezza regala emozioni: sembravano spacciate più l’Empoli e l’Udinese del Frosinone, invece dopo gli ultimi minuti, le sensazioni sono ribaltate, il Frosinone ritorna in Serie B mentre le formazioni di Davide Nicola e Fabio Cannavaro esultano. Per la formazione di Eusebio Di Francesco è una sorte di maledizione: ad ogni promozione non è mai stata associata la salvezza. Un solo anno di permanenza in Serie A per poi far ritorno immediato in cadetteria. Ed anche in questa stagione, dopo una brillante partenza, l’esito è stato il medesimo.

HELLAS VERONA – INTER 2-2: Partita godibile al Bentegodi fra i neo campioni d’Italia e i neo salvi, dopo l’ultima vittoria esterna, all’Arechi di Salerno. Ma è nella prima frazione che la partita riserva le migliori emozioni: alla doppietta di Arnautovic, nel mezzo s’incuneano il pareggio di Noslin ed il momentaneo sorpasso di Suslov. Nella seconda frazione continua il botta e risposta ma il ritmo cala inevitabilmente; da segnalare la rete annullata al Nino Meravilla Sanchez al 92′ per fuorigioco. Al triplice fischio finale, la festa è doppia: da un lato si festeggia una salvezza conquistata con una giornata d’anticipo quando ogni pronostico vedeva il Verona di Marco Baroni sfavorito, dall’altro lato la Beneamata di Simone Inzaghi ha conquistato il 20° tricolore dominando il campionato fin dalle battute iniziali.

FROSINONE – UDINESE 0-1: Era il big match della zona bassa di classifica. Una partita giocata su due campi, il Benito Stirpe ed il Carlo Castellani. La gara in terra ciociara non aveva tanto da offrire, si ascoltava con più interesse ciò che accadeva in toscana. Da segnalare una traversa di Soulè che nei primi 45 minuti ha fatto tremare Fabio Cannavaro. Poi quasi più nulla fino alla zampata di Davis che regala al 76′ la salvezza anticipata ai friulani. Infine un’attesa snervante fino alla delusione dello Stirpe con la rete di Niang.

EMPOLI – ROMA 2-1: Alla fine esplode il Castellani, Niang trova la zampata decisiva, la rete delle salvezza a due minuti dalla conclusione. Eppure la gara era iniziata bene: Cancellieri aveva sbloccato la partita, indirizzandola per il verso giusto. La Roma aveva poco da chiedere, ma era intenzionata ad onorare il campionato: quasi allo scadere della prima frazione, i giallorossi trovano il pareggio con il colpo di testa di Aouar. Poi una lunga sofferenza che sembrava aver annientato la speranza, invece…spunta Niang e la festa può iniziare.

HELLAS VERONA – INTER 2-2 (2-2)

Hellas Verona (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Cabal (22′ st Magnani), Vinagre; Serdar, Belahyane (29′ st Dani Silva); Mitrovic (29′ st Tavsan), Suslov (37′ st Cisse), Lazovic (22′ st Charlys); Noslin. A disp.: Chiesa, Toniolo, Centonze, Dawidowicz, Patanè, Ajayi, Corradi, Bonazzoli. All.: Baroni

Inter (3-5-2): Audero (23′ st Di Gennaro); Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (11′ st Cuadrado 6), Barella (23′ st Asllani), Calhanoglu, Frattesi, Dimarco (11′ st Buchanan); Thuram, Arnautovic (11′ st Sanchez). A disp.: Sommer, Sensi, De Vrij, Lautaro Martinez, Klaassen, Mkhitaryan, Pavard, Darmian, Bastoni. All.: Inzaghi

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 10′, 46′ pt Arnautovic (I), 16′ Noslin (H), 37′ Suslov (H)

Ammoniti: Cabal (H), Barella (I)

Fonte tabellino: TMW

FROSINONE – UDINESE 0-1 (0-1)

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (39’ s.t. Cuni), Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini (42’ s.t. Gelli), Valeri; Soulé (39’ s.t. Ghedjemis), Harroui (39’ s.t. Reinier); Cheddira. All. Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Perez; Ehizibue (13’ s.t. Ferreira), Samardzic, Walace, Payero, Kamara (42’ s.t. Zemura); Brenner (1’ s.t. Davis, 48’ s.t. Kabasele), Lucca. All. Cannavaro.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Marcatori: 31’ s.t. Davis (U)

Ammoniti: 21’ s.t. Perez (U), 31’ s.t. Davis (U)

Fonte tabellino: calciomercato.com

EMPOLI – ROMA 2-1 (1-1)

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski (22’ st Caputo), Ismajli, Luperto; Gyasi (1’ st Walukiewicz), Bastoni (10’ st Fazzini), Marin, Maleh (32’ st Cambiaghi), Cacace; Destro (1’ st Niang), Cancellieri. All. Nicola.

Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Aouar (25’ st Pellegrini); Dybala (43’ st Joao Costa), Zalewski (34’ st El Shaarawy); Abraham (25’ st Azmoun). All.: De Rossi.

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 13’ pt Cancellieri (E), 46’ pt Aouar (R), 48’ st Niang (E)

Ammoniti: Gyasi, Destro, Marin, Niang (E), Joao Costa (R)

Fonte tabellino: calciomercato.com