(Grafico) Napoli/Lecce: le possibili formazioni. Azzurri contro la città di Conte!

LE SCELTE

Ieri Dendoncker non si è allenato per una sindrome influenzale. Mario Rui ha svolto personalizzato in palestra. Rrahmani si è unito a Victor e Piotr per il lavoro personalizzato in campo. Ultimi dubbi da sciogliere per Calzona. Saluterà anche lui, impegnato a giugno con la Slovacchia di Lobotka per gli Europei. La formazione è comunque quasi fatta: Meret in porta, Ostigard al posto di Rrahmani con Juan Jesus e Olivera a sinistra; Cajuste sostituirà come al solito Zielinski affiancando Lobotka e Anguissa a centrocampo; Politano e Kvaratskhelia ai lati del centravanti, Simeone più di Raspadori, ma il ballottaggio è ancora vivo e, ovviamente, resiste il dubbio Osimhen, che dovrebbe rientrare almeno tra i convocati. Per dirsi addio e per vivere l’ultima al Maradona col tricolore sul petto.

Fonte e grafico cdS