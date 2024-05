Europa ancora possibile per i Napoli, ecco come

Il Napoli è reduce da una stagione disastrosa, e stasera alle 18,00 andrà in scena l’ultimo atto contro il Lecce, ma andare in Europa è ancora possibile, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli, che al Maradona ha vinto appena sei partite in campionato, può ancora conquistare la quindicesima partecipazione di fila in Europa, blindando un record che renderebbe – anche solo in parte – meno amaro il ricordo di questa stagione. Per la Conference dovranno accadere tre cose: vittoria del Napoli, vittoria o pareggio dell’Atalanta contro il Torino che al momento è nono ad un punto sul Napoli, trionfo della Fiorentina in Conference League. Comunque vada oggi, per il verdetto definitivo bisognerà comunque aspettare il finale della gara di Bergamo, in programma in serata, e l’esito della finalissima di Conference che i viola giocheranno mercoledì contro l’Olympiacos. Il Napoli penserà solo ad inseguire un successo (per chiudere a 55 punti) che manca dal 7 aprile, 4-2 sul campo del Monza, quando si scatenarono in tanti. Due su tutti: Osimhen e Zielinski. Ovvero i due giocatori simbolo dell’annata scudetto che andranno via a fine stagione”.

