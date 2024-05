Conte sta completando lo staff: vorrebbe Oriali con lui

Le ultime sulla trattativa tra il Napoli ed Antonio Conte attraverso l’esperto di mercato, Nicolò Schira su twitter, o X. Di seguito quanto postato:

“Antonio Conte sta completando il suo staff (Stellini, G.Conte, Coratti + altri 1-2 collaboratori) per diventare il nuovo allenatore di Napoli. E’ pronto per tornare in panchina ed è molto motivato. Gli piacerebbe avere anche Lele Oriali come braccio destro. Pronto un contratto fino al 2027 (€ 6,5 milioni/anno + 2 milioni di bonus se il Napoli si qualifica in UCL), come rivelato ieri. Tempo di pratiche burocratiche per gli avvocati per completare gli ultimi dettagli del contratto. Sono fiduciosi di finalizzare l’accordo nelle prossime 48-72 ore”

Antonio #Conte is completing his staff (Stellini, G.Conte, Coratti + other 1-2 collaborators) to become #Napoli’s new coach. He is ready to return on the bench and is very motivated. He would like also to have Lele #Oriali as right-hand man. Ready a contract until 2027… https://t.co/wreLZfL2tK

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2024