Conte-Napoli, i telefono tornano ad essere bollenti! Pronto un biennale con opzione: le cifre

L’edizione odierna de Il Mattino scrive così su Conte-Napoli:

“Oggi, al terzo tentativo, i tempi sono maturi. In tutti i sensi. E De Laurentiis ha anche una diversa forza contrattuale. L’ex Tottenham aveva deciso di restare alla finestra perché non gradiva raccogliere i cocci di una squadra a campionato in corso, preferendo partire dall’inizio. E probabilmente anche per guardarsi intorno. Oggi, in Italia, c’è solo il Napoli come top club capace di sostenere l’ingaggio di un allenatore del suo calibro. E poco importa che c’è il rischio concreto di non disputare le coppe. Quello che conta sono gli obiettivi, il mercato e l’autonomia che uno come Conte non ha bisogno neppure di chiedere.

I contatti tra le parti si sono intensificati negli ultimi giorni, ma non erano mai tramontati del tutto. Ieri i telefoni sono tornati ad essere bollenti. Il diesse in pectore Giovanni Manna si è fatto portavoce della trattativa e tra oggi e domani potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Forse definitivi. Si ragiona sulla base di un contratto biennale – con opzione per il terzo anno da parte del club azzurro – di circa 6 milioni a stagione più due di bonus.