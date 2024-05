SSCN – Contro il Lecce apertura tornelli alle 15.30. Tutte le info

In occasione della gara di Campionato contro il Lecce, in programma domani alle ore 18:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio, al fine di espletare correttamente le procedure d’ingresso.



I tornelli apriranno alle ore 15:30, per consentire l’esecuzione dei controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.



La SSC Napoli invita i propri tifosi che intendono recarsi allo stadio ad acquistare i biglietti esclusivamente sui canali ufficiali, on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215) e presso i punti vendita Ticketone abilitati.



La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che alcuni varchi di accesso dell’impianto verranno riservati agli abbonati a partire dall’apertura dei cancelli e fino a 30 minuti prima del fischio d’inizio.



Al termine del periodo suddetto i cancelli verranno riaperti a tutta l’utenza.



Di seguito le indicazioni sui varchi da utilizzare ad uso esclusivo dei tifosi abbonati:



CURVA B : Gate 8 e Gate 12 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI



CURVA A : Gate 24 e Gate 25 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI



DISTINTI : Gate 19 e Gate 20 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI



TRIBUNA : Prefiltraggio 2 e 3 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI – Gate 1 RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI ed alle scuole –



Al fine di arginare il fenomeno della contraffazione dei biglietti, peraltro, la SSC Napoli comunica che, in vista delle prossime gare, verranno intensificati i controlli di sicurezza ai varchi d’accesso dello stadio.



Si invitano altresì i tifosi a contribuire alla giornata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, a prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona ed al codice di condotta della SSC Napoli, a lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.



Si ricorda che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso. Qualora quest’ultimo fosse caricato digitalmente sulla propria Fidelity Card, bisognerà presentare anche il segnaposto.



La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli.



Di conseguenza a tutti i sottoscrittori di abbonamento nel settore Curva B inferiore è stato assegnato un posto equipollente in Curva A anello inferiore. Per ulteriori informazioni clicca qui

Fonte: sscnapoli.it