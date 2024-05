Qualificazioni EURO 2025. Convocate 33 Azzurre, si riparte dalla doppia sfida con la Norvegia

Dopo i quattro giorni di stage, domenica la squadra tornerà a Tirrenia per continuare a preparare il match di Oslo del 31 maggio (ore 18) e quello di Ferrara del 4 giugno (18.15). Aperte le procedure di accreditamento media per la gara del ‘Mazza’, biglietti in vendita su figc.vivaticket.it

Manca una settimana al ritorno in campo della Nazionale Femminile, pronta a riprendere il cammino di qualificazione verso EURO 2025 con la doppia sfida contro la Norvegia. Venerdì 31 maggio (ore 18, diretta su Rai 2) le Azzurre saranno di scena al ‘Ullevaal Stadion’ di Oslo, martedì 4 giugno (ore 18.15, Rai 2) al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, dove l’Italia finora non ha mai perso. Dopo le prime due gare, in cui la squadra di Andrea Soncin ha battuto i Paesi Bassi e perso in casa della Finlandia, la classifica del Gruppo 1 della Lega A vede le quattro selezioni a quota 3 punti.

Fondamentale ripartire con il piede giusto: terminato oggi a Tirrenia lo stage di quattro giorni, domenica le convocate per i prossimi due impegni – comprese quelle di Roma e Fiorentina, impegnate stasera alle 21.30 (Rai 2) nella finale della Coppa Italia Frecciarossa – si ritroveranno nel Centro di Preparazione Olimpica per riprendere la preparazione.

Per i 180’ contro le scandinave il Ct ha deciso di puntare su 33 calciatrici: oltre al rientro di Michela Catena, Benedetta Glionna, Maria Luisa Filangeri e Annamaria Serturini, che avevano saltato l’ultimo raduno, la novità principale riguarda il ritorno in gruppo di Matilde Pavan, tornata a giocare dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che l’ha tenuta lontana dal campo per quasi un anno. Si tratta della seconda convocazione in Nazionale maggiore per la 19enne centrocampista dell’Inter, che aveva debuttato nell’aprile del 2023 nell’amichevole con la Colombia.

I PRECEDENTI. Il bilancio con le norvegesi non è proprio brillante: sono infatti solo due le vittorie e due i pareggi nei 16 incontri disputati. Nessun successo per le Azzurre finora in Norvegia e in Italia: i due successi sono arrivati in Svezia (Lillestrøm) all’Europeo del 1997 e in Portogallo (Faro) nell’ultimo confronto andato in scena nell’Algarve Cup del 2022, terminato 2-1 grazie alle reti di Valentina Giacinti e Arianna Caruso. Completamente diverso il discorso relativo allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, dove l’Italia ha collezionato cinque vittorie e un pareggio.

KOMEN ITALIA. Proseguirà anche a Ferrara la collaborazione tra FIGC e Komen Italia: lunedì 3 e martedì 4 giugno (dalle ore 9 alle 15) le unità mobili della Carovana della Prevenzione raggiungeranno il Parco Coletta (Viale Costituzione) per offrire visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali (per info e prenotazioni consultare il sito komen.it).

BIGLIETTERIA. I biglietti per la gara con la Norvegia sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il prezzo della tribuna sud è di 14 euro (1 euro per gli Under 12), mentre la gradinata nord costa 5 euro (1 euro per Under 18 e Over 65). Ingresso gratuito invece per possessori del biglietto della finale della Coppa Italia tra Roma e Fiorentina: in questo caso sarà possibile ottenere il tagliando – a partire da sabato 25 maggio – inserendo i propri dati anagrafici in fase di acquisto del biglietto della gara della Nazionale e, nel campo codice sconto, il codice del sigillo fiscale presente in quello della finale.

NOTA PER LE REDAZIONI. Sono aperte in via esclusiva sul sistema di accreditamento on-line FIGC figc.getyourevent.online le operazioni di accreditamento media per assistere alla gara di Ferrara. Sarà possibile accreditarsi fino alle ore 18 di domenica 2 giugno.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Inter), Cecilia Prugna (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).

Il programma

Domenica 26 maggio

Raduno presso C.P.O. Tirrenia

Lunedì 27 maggio

Ore 16.30 allenamento (chiuso)

Martedì 28 maggio

Ore 11.00 allenamento (primi 15’ aperti ai media)

Ore 14.30 conferenza stampa Ct

Mercoledì 29 maggio

Ore 10.30 allenamento (chiuso)

Ore 16.40 partenza volo per Oslo

Giovedì 30 maggio

Ore 17.30 allenamento ufficiale MD-1 ‘Ullevaal Stadion’ di Oslo (primi 15’ aperti ai media)

Venerdì 31 maggio

Ore 18:00 gara Norvegia-ITALIA

Sabato 1° giugno

Ore 10.45 partenza volo per Bologna

Ore 13.30 arrivo e transfer per Ferrara

Ore 16.30 allenamento centro sportivo G.B. Fabbri (chiuso)

Domenica 2 giugno

Ore 11.00 allenamento centro sportivo G.B. Fabbri (chiuso)

Lunedì 3 giugno

Ore 16.30 conferenza stampa MD-1 CT + 1 giocatrice

Ore 17.30 allenamento ufficiale MD-1 Stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara (primi 15’ aperti ai media)

Martedì 4 giugno

Ore 18.15 gara ITALIA-Norvegia

A seguire scioglimento delegazione

