Napoli Femminile-Ternana: le azzurre vogliono mantenere la Serie A. Le probabili formazioni

Napoli Femminile-Ternana è l’ultimo atto sia della Serie A Femminile, che del Serie B Femminile, lo spareggio (penultima Serie A e seconda Serie B) che vale una fetta di stagione. Entrambe le squadre cercano un successo per poter partecipare al prossimo campionato di Serie A Femminile.

Qui Napoli Femminile

Dopo il successo di mercoledì a Narni, al Napoli Femminile basta un pareggio per mantenere la massima categoria. Per questo match Biagio Seno schiera le calciatrici che gli hanno dato maggior fiducia, schierandole nel modulo fin qui maggiormento utilizzato: 4-3-1-2 Bacic in porta, in difesa Pellinghelli (a destra), Pettenuzzo e Di Marino al centro ed infine Kobayashi a sinistra. A centrocampo spazio all’esperienza di Mauri, alle geometrie di Gallazzi e all’acume tattico di Giacobbo. Chmielinski sarà il trequartista, che supporterà il duo del Estal-Banusic.

Qui Ternana

Le fere hanno a disposizione un solo risultato: la vittoria e per ottenerla, Fabio Melillo si affida alla miglior formazione possibile, che prevede il 3-4-2-1 come modulo di partenza. In porta ci sarà Ghioc, linea difensiva con Pacioni, Quazzico, Di Criscio (ex di turno). A centrocampo Zannini e Vigliucci agiranno sugli esterni (rispettivamente di destra e di sinistra), mentre Fusar Poli e Ferrara faranno densità al centro. In attacco Labate e Sara Tui (anche lei ex del match) supporteranno Pirone (altra ex Napoli Femminile e pupillo di patron Carlino). Partiranno dalla panchina Tarantino e le altre ex Porcarelli e Capiitanelli.

Napoli Femminile-Ternana: probabili formazioni

Napoli Femminile (4-3-1-2): Bacic, Pellinghelli, Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Gallazzi, Mauri, Giacobbo; Chmielinski; del Estal, Banusic. All: Biagio Seno.

Ternana (3-4-2-1): Ghioc; Pacioni, Quazzico, Di Criscio; Zannini, Fusar Poli, Ferrara, Vigliucci; Labate, Sara Tui; Pirone. All: Melillo.

Dove vedere il match

Il match tra le due compagini si giocherà domenica alle 16 presso lo stadio ‘Giuseppe Piccolo’ di Cercola. L’ingresso è gratuito ma tutti coloro che non potranno assistere al match, potranno seguirlo in diretta su DAZN. In caso di parità nelle reti complessive al termine delle due gare di spareggio, si giocherebbero due tempi supplementari della durata di 15′ ciascuno. In caso di ulteriore parità, lo spareggio si deciderebbe ai tiri di rigore.

