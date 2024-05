Mercato – Yes, very Gud, l’attaccante del Genoa diventa un grande obiettivo del ds Manna

Il romanzo a puntate dell’allenatore-che-verrà non rallenta la costruzione della squadra-che-sarà. Il ds Manna, tra una panchina e l’altra, non perde di vista gli obiettivi messi in lista per la ricostruzione del gruppo. Un corpo che dovrà avere cuore caldo e occhi di ghiaccio. Meglio ancora se islandesi: come Albert Gudmundsson, il gioiello del Genoa nato a Reykjavik, 26 anni (27 il 15 giugno) e 16 gol in una stagione strepitosa da trascinatore di Marassi; 14 in 34 giornate di campionato e 2 in altrettante partite di Coppa Italia. Il Napoli lo aveva puntato anche un’estate fa, ma poi non se ne fece più nulla. Ora è tornato alla carica con estrema convinzione: obiettivo concreto, serio, una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni ma anche i parametri giusti per le esigenze del club. E poi, beh, un elemento decisivo: Gud vuole restare in Italia, vuole continuare a vivere nel nostro Paese. E, fattore mica trascurabile, pare che sia innamorato di Napoli. Della città. Magari finisce per innamorarsi anche della squadra. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione