Calaiò: “Napoli, visto l’addio di Zielinski, tenta con Koopmeiners”

A “Tutti al Var” su Sportitalia, Emanuele Calaiò.

Cosa può dirci sull’uomo e sull’allenatore Gasperini?

“C’è poco da dire, ha vinto l’Europa League schiacciando il Leverkusen. Lo avevo già anticipato settimana scorsa: l’Atalanta del Gasp era l’unica a poter mettere in difficoltà i tedeschi. Gasperini ha affrontato con coraggio una squadra che non aveva ancora conosciuto la sconfitta in questa stagione, con tre punte più Koopmeiners ed Ederson a centrocampo. Bisogna aspettare di capire se vorrà restare a Bergamo, sua comfort zone, oppure accetterà la sfida Napoli. Per l’aspetto umano ho troppo poco tempo (ride, ndr)”

Da Bergamo immagini da pelle d’oca per la vittoria dell’Europa League…

“Assolutamente, ed è giusto che una città come Bergamo, che ha tanta passione, finalmente porta un trofeo a casa, dopo anni di sacrifici e programmazione. Gioia meritata per la città, con Gasperini ed i suoi calciatori che sono entrati nella storia portando il trofeo a casa. Vedere i festeggiamenti è bellissimo, e tutti gli italiani devono gioire con i bergamaschi, così come dovrebbe essere in caso di vittoria della Fiorentina in Conference League. L’Italia non è poi così tanto di bassa qualità come si vuole far credere”

Chi resterà in Serie A?

“La situazione più complicata è quella dell’Empoli, che non ha più il futuro nelle proprie mani. Empoli-Roma e Frosinone-Udinese saranno due finali, ognuno la prepara nel migliore dei modi anche rispettando il carattere dei propri calciatori. Sicuramente, i ragazzi dell’Empoli la sentiranno di più, dunque sarà una situazione complicata col rischio di buttare una stagione con la retrocessione. Non bisogna avere paura, perché Frosinone ed Udinese saranno più serene”

Quali saranno i gioielli del prossimo calciomercato italiano?

“Credo che l’Atalanta non si priverà di Lookman nella prossima stagione, mentre Koopmeiners potrebbe essere un buon affare. Sarebbe un giocatore perfetto per la Juve ma anche per il Napoli, duttile, che abbina quantità e qualità riuscendo a giocare sia sottopunta che in mediana. Credo non valga meno di cinquanta milioni di euro. Zirkzee non so se possa ripetersi a questi numeri anche in futuro, perché in Italia ha fatto bene solo in questa stagione nonostante abbia qualità incredibili. Su di lui sono un po’ scettico. Sono innamorato di Calafiori e Buongiorno: chi li prenderà farà un grandissimo affare. Con l’addio di Zielinski al Napoli, ci vedrei bene Koopmeiners“

Qual è la vera rivelazione di questa Serie A?

“Il Bologna che, con un monte ingaggi di poco più di ventisette milioni di euro, andrà in Champions League. Bene anche il Torino di Juric che sta rischiando di andare in Europa con il nono monte ingaggi”

Factory della Comunicazione