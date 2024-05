Sky: “Gasperini ha già deciso. Manna rifarà la rosa con 16 titolari”

“Gasperini a breve definirà il suo futuro: per rispetto di entrambi i club e le tifoserie si capirà presto la decisione del tecnico della Dea. Penso – ha detto il giornalista di Sky MARCHETTI a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre– nelle prossime 48 ore incontrerà Percassi. Indipendentemente dalla finale di ieri, Gasperini già avrà deciso il suo futuro.

Al Napoli serve allenatore di personalità? L’allenatore deve essere un leader, avere grande personalità perché deve guidare un gruppo di 25 persone, cosa non semplice.

De Laurentiis ha chiaramente le sue responsabilità riguardanti la stagione che sta per concludersi. Ha sbagliato la scelta dell’allenatore, e da lì tutto ciò che ne è venuto. La scelta dell’allenatore va fatta in maniera ponderata e convinta, senza metterlo in discussione dopo le eventuali prime difficoltà. Da chi ripartire? Certamente il nuovo ds avrà fatto e farà colloqui con ogni calciatore per capire le sue intenzioni e volontà. Le decisioni su alcuni addii o mancati riscatti sono già state prese, e sono quelle relative a quei profili che hanno deluso. Poi c’è da costruire una squadra a partire dalle certezze del Napoli. Saranno giorni importanti in tal senso. Bisogna aspettare di conoscere il nome dell’allenatore ed il suo pensiero: sarà lui a decidere, con il direttore, chi dovrebbe restare. Ci sarà un confronto per forza. Futuro Kvaratskhelia? Non siamo a conoscenza di novità sul rinnovo del georgiano: lui può giocare come Lookman, anzi potremmo augurarglielo qualora arrivasse Gasperini. Ha capacità anche per fare il trequartista qualora arrivasse Conte, ma si dovrà ovviamente provare a parlare di rinnovo. Su Osimhen c’è poco da discutere: con l’offerta giusta, partirà sicuramente questa estate. Chi ha deluso, invece, andrà valutato. Vale anche per chi è stato in prestito altrove a gennaio. Si può cercare di fare spazio economico o tecnico per rifondare. Si ripartirà dalla costruzione di una squadra di sedici ‘titolari’, il resto verrà di conseguenza”

