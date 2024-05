“Per Gasperini Napoli potrebbe essere una bella avventura. Ma con ADL nel mezzo…”

Sabatino Durante, agente Fifa, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, alla ricerca dell’allenatore in vista della prossima stagione.

“In merito alle dichiarazioni di Gasperini su eventuali tentazioni durante un matrimonio, direi che ognuno può reagire come meglio crede: qualcuno cercherà l’avventura, qualcun altro la stabilità. Napoli per Gasperini potrebbe essere una bella avventura ma sempre un’avventura. Perché bisogna ricostruire una squadra dal momento che quest’anno è stato distrutto tutto ciò che era stato costruito prima. Gasperini, che ha una filosofia di calcio e quindi bisogna che entri nei calciatori – che dovranno lavorare in una certa maniera – ha bisogno di tempo per ricostruire ma potrebbe anche essere che i risultati arrivino subito. Spesso quando si fanno le ricostruzioni e si prende un tecnico che è un po’ diverso dalla maggior parte bisogna dargli il tempo necessario, cosa che Gasperini all’Inter non ha avuto. Per me è un grande allenatore. Certamente oggi Percassi cercherà di convincere Gasperini. Napoli, però, calcisticamente e non solo affascina; chi è che non vorrebbe venire a Napoli. Bisogna considerare però che a Napoli c’è De Laurentiis che ha un carattere particolare: ha una forte personalità, entra spesso in tematiche dove, secondo me, non dovrebbe. Gasperini sulla parte tecnica non vuole nessun tipo di interferenza. Anche perché con la sua mentalità lui ha fatto giocare bene il Genoa, l’Atalanta. Adesso che ha ottenuto la vittoria dell’Europa League è ancora più convinto che con i suoi metodi si possano raggiungere certi risultati. Quindi venendo a Napoli Gasperini deve pensare che dovrà interagire con il presidente e che magari tanto tempo per ottenere i risultati potrebbe non averlo. Dipende se Napoli, dirigenti, ambiente, pubblico, staff, ha la pazienza di aspettare il lavoro che lui dovrà fare”.