Napoli-Lecce, il Maradona non delude, Curve già in esaurimento

Il Napoli giocherà l’ultima di campionato domenica contro il Lecce, e saluterà questa stagione disastrosa sotto tutti i punti di vista. Il Maradona non delude, e come ha sempre fatto sosterrà gli azzurri fino alla fine, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Intanto, per l’ultima prima dei saluti, la prevendita va avanti con buoni numeri. Già terminate le disponibilità per le due Curve (per la B l’anello inferiore è chiuso per lavori), in esaurimento anche i Distinti. Contro il Bologna molti abbonati disertarono, vedremo quale sarà l’atmosfera che si respirerà tra due giorni. In città si pensa da tempo al futuro, alla prossima stagione, ai tasselli per la rifondazione del Napoli. Ma prima c’è il Lecce e al Maradona la squadra di Calzona non vince dal 3 marzo contro la Juventus. Cinque gare a secco in più di due mesi: tre pari e due ko contro Atalanta e Bologna”.

Factory della Comunicazione