“I problemi sollevati da ADL in Senato, hanno una base concreta. In Premier League qualcosa si muove”

Dai microfoni di Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista de “Il Sole24Ore”, Marco Bellinazzo. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Riduzione campionato a 18 squadre? Spetta alle autorità calcistiche prendere queste decisioni ma il problema denunciato da De Laurentiis esiste, soprattutto in considerazione della SuperChampions e della nuova Europa League, grazie alle quali il numero di partite aumenterà notevolmente. Il calendario, già pieno, sarà davvero congestionato: la partita tra Atalanta e Fiorentina che si recupererà a campionato concluso, ora è una partita che non aggiunge e non toglie nulla ma in caso contrario sarebbe stato un problema. Il patron azzurro pone una questione oggettiva che però non si può risolvere con una sforbiciata di squadre dalla Serie A. Serve piuttosto una ridistribuzione più equa delle risorse, anche tra le squadre che retrocedono in B. Si discute di questo tema anche in altre nazioni: in Inghilterra, ad esempio, nonostante si sia abituati a disputare tante partite, lo stesso governo ha posto il problema e la Premier si è dichiarata disposta a concedere disponibilità immediata. Ad esempio, i broadcaster esteri saranno ‘obbligati’ ad acquistare anche i diritti tv delle partite delle serie inferiori, mentre la Premier darà 200 milioni da destinare proprio alle serie minori. Il governo inglese sta intervenendo su questa questione anche legislativamente. Situazione procuratori? Il problema sussiste da anni. La FIFA – da cui dipendono le Contrattazioni di mercato – aveva varato un provvedimento che tra le altre cose prevedeva dei limiti ai compensi dei procuratori che poi si sono fatti sentire presso la UE e la FIFA ha bloccato l’attuazione del provvedimento. È vero che tanti soldi finiscono nelle tasche di procuratori ed agenzie e il sistema va controllato. Alcune delle proposte di De Laurentiis sono un po’ tirate per i capelli ma evidenziano problemi oggettivi. Ad oggi, le società sono state più ‘conniventi’ che non nemiche di questo sistema, ora si accorgono che esiste un problema e che va risolto relativamente alle commissioni dei procuratori. Come puro esempio, se una Società promette al procuratore di un calciatore svincolato una commissione più alta, va a nuocere le altre società ed il sistema: a questo fenomeno, è giusto porre un controllo”

Fonte: Radio Marte