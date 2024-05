(Grafico) Napoli/Lecce. il CorrSport mette in campo le probabili formazioni. La passerella di Osimhen

Osimhen verso il recupero, ma punta al rientro anche Zielinski, out da quattro gare per un problema al polpaccio sinistro. Come Osi, anche il centrocampista polacco ieri ha svolto personalizzato in campo. La sua presenza per domenica è ancora incerta, le sue condizioni continueranno ad essere monitorate oggi e domani. Varrà lo stesso per Mario Rui e Rrahmani che ieri hanno svolto personalizzato in palestra. In difesa, nel caso, pronti per la conferma Ostigard e Olivera a completare il reparto con Meret, Di Lorenzo e Juan Jesus. A centrocampo, se Zielinski non dovesse farcela, si prenota come nelle ultime uscite Cajuste accanto a Lobotka e Anguissa. In attacco, detto di Osimhen, con Kvaratskhelia blindatissimo a sinistra, spera in una chance a destra Ngonge, ma quello è il ruolo di Politano. Riflessioni in corso. Ieri mattina, intanto, piacevole ritorno a Castel Volturno. Christian Maggio, undici stagioni al Napoli dal 2008 al 2018, ha salutato Calzona, conosciuto nel triennio di Sarri, i vecchi compagni Mario Rui e Zielinski, il capitano Di Lorenzo e tutti gli altri

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico CdS