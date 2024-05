Folorunsho, talento e continuità con il Verona: Spalletti lo chiama e il Napoli lo aspetta

Momento magico per Michael Folorunsho. Il centrocampista di origini nigeriane nato a Roma, 26 anni compiuti a febbraio, è stato inserito nell’elenco dei 30 pre-convocati del ct della Nazionale, Luciano Spalletti, in vista dell’Europeo: una soddisfazione incredibile per un ragazzo che una stagione fa lottava con il Bari per andare in Serie A e che in questo campionato ha continuato a farlo, da protagonista, per la salvezza del Verona (dove ha giocato in prestito). Folorunsho è stato un trascinatore dei veneti: 34 partite e 5 gol per lui, si legge sul Corriere dello Sport.

Napoli, proprietario del suo cartellino. Non una novità, per lui, la preparazione estiva con gli azzurri: è accaduto più volte, tra Dimaro e Castel di Sangro, ma poi Michael è sempre stato spedito in prestito. Questa volta, però, non accadrà o comunque non dovrebbe: c’è anche lui nei piani della rifondazione. Un rendimento di grande livello e una continuità che hanno fruttato prima la convocazione di Spalletti, con tanto di chance di convincerlo a portarlo in Germania, e poi il ritorno al, proprietario del suo cartellino. Non una novità, per lui, la preparazione estiva con gli azzurri: è accaduto più volte, tra Dimaro e Castel di Sangro, ma poi Michael è sempre stato spedito in prestito. Questa volta, però, non accadrà o comunque non dovrebbe: c’è anche lui nei piani della rifondazione.