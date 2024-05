“E’ un allenatore in grado di fare grandi cose in una piazza esigente”

Jo Inaciò, ex azzurro e talent scout, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove ha parlato del futuro allenatore del Napoli.

“ Se Gasperini dovesse accettare Napoli, sarei curioso di capire se riuscirà ad avere una relazione giusta con De Laurentiis. Di certo il tecnico sarebbe una scelta importante, sa lavorare anche con i giovani, saprebbe costruire negli anni un progetto giusto per il Napoli, che deve tornare a lottare per la Champions e per lo scudetto.