“Di Lorenzo tentato dal cambiare aria. Intorno al Napoli clima ormai tossico”

Antonio Giordano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre degli azzurri, attesi dall’ultima gara di campionato contro il Lecce e già alle prese col mercato che verrà.

Factory della Comunicazione

“Dopo essere stato sballottato anche sotto il profilo umano e personale ci sta che Di Lorenzo possa aver avuto la tentazione di dire “ora basta, si è chiuso il mio ciclo e me ne vado”. Faccio fatica a non stare dalla parte sua perché ne ho lette e sentite troppe. Finché si resta nel campo della contestazione calcistica, niente da obiettare. È tutto brutto quello che sta accadendo intorno al Napoli dentro un’ambientazione resa tossica da tante cose, per una squadra che appena un anno fa ha vinto il campionato e non lo ha fatto banalmente ma stracciando tutti dentro un calcio spettacolare. Se leggi certi social trovi le offese più irripetibili nei confronti di chiunque. Delle volgarità che appartengono solo al lessico di una certa tifoseria che non può essere generalizzata. Tutto ma la volgarità diffusa no. Credo che si dovrebbe spiegare alla gente che esiste la cultura della vittoria e quella della sconfitta. E questa non è possibile condividerla nei toni, nei modi e nel linguaggio che a volte siamo costretti ad ascoltare. Ha ragione Di Lorenzo nello stufarsi, hanno ragione tutti quelli che si stufano. Domenica andrà via Zielinski che ha dato 8 anni della sua vita, 8 anni di sé. Io mi sarei aspettato la standing ovation come si fa in Inghilterra e invece c’è qualcuno che su questo calciatore ha tanto da criticare. Mi verrebbe da dire state a casa ragazzi. Quando scriviamo o diciamo che Gasperini è il più serio candidato a diventare l’allenatore del Napoli abbiamo detto che è il più serio candidato, non che sia diventato l’allenatore. Se oggi Percassi spiega a Gasp che queste sono le chiavi che ti portano sulla luna io rimarrei a vedere come si arriva sulla luna. Per il compleanno del presidente De Laurentiis gli auguro di godersi gli anni che ha e che nel 76° riesca a cancellare tutta l’amarezza che si porta dentro adesso. Perché immagino sia il primo ad essere dispiaciuto di una situazione che non pensava potesse crearsi; era stato più bello il 74esimo e quindi buon compleanno davvero”.