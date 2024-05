CdS – Di Lorenzo amareggiato, potrebbe lasciare il Napoli, gli scenari

Dopo la stagione dello scudetto, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, potrebbe decidere di lasciare il club dove ha dato tutto in termini di lavoro e qualità, ma anche di cuore, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Di Lorenzo è amareggiato, facciamo anche deluso dopo aver appreso la nuova linea, ma è difficile pensare che il prossimo allenatore, soprattutto uno come Gasp o come Conte, non scenda in campo una volta investito provando a parlare con lui, a fargli cambiare idea: Di Lorenzo è un pezzo raro, un giocatore super, un atleta straordinario. È il capitano del Napoli e un alfiere dell’Italia di Spalletti che tra un po’ andrà a giocarsi l’Europeo. E mentre lui sarà in Germania, e poi in vacanza, parallelamente il ds Manna e il suo agente Mario Giuffredi potrebbero lavorare a un futuro più lontano. Distante dalla squadra a cui ha dato tutto in cinque anni vissuti con una media di 46 partite a stagione. E sempre di un livello oscillante tra l’alto e l’altissimo, fino alla stagione del crollo del castello tricolore dentro un vortice che ha travolto tutti. Nessuno escluso. Non resta che attendere gli eventi, insomma, leggere le prossime pagine e chiudere i capitoli in sospeso: il romanzo del capitano sembra giunto alla parola fine salvo sorprese, il colpo di scena, quel fattore-X che il popolo azzurro, c’è da scommettere, attenderà fino all’ultimo. E comunque vada, sarà standing ovation”

Factory della Comunicazione