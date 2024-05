Serie A Femminile eBay – Il Napoli batte la Ternana e mette un tassello per la permanenza in A

Pettenuzzo nel primo tempo e Di Marino al 92’ siglano il 2-1 delle partenopee al Gubbiotti, illusorio il momentaneo pareggio di Labate per le padrone di casa

Factory della Comunicazione

Il primo atto dello spareggio tra Ternana e Napoli per un posto nella prossima Serie A va alle partenopee di Seno. Di Marino e compagne espugnano il Gubbiotti – in un match interrotto per più di mezz’ora a causa della grandine – e guadagnano la possibilità di due risultati su tre nel match di ritorno di domenica al Piccolo per centrare la permanenza nel massimo campionato.

La gara tra le azzurre di Seno e le rossoverdi di Melillo (fresco di prolungamento di contratto con la società umbra fino al 2026) parte meglio per le padrone di casa, che al 2’ mettono in difficoltà la retroguardia rivale. Al 5’ ci prova Quazzico, che si gira bene in area e costringe Bacic al primo intervento del match. Dopo tre minuti chance colossale per Pirone, che nel tentativo di crossare centra il palo interno. Il Napoli però guadagna metri con il passare del tempo e dopo il salvataggio in extremis di Di Criscio su Lázaro, rompe l’equilibrio al 31’: corner di Banusic, Pettenuzzo anticipa tutte e di testa e infila Ghioc. Le partenopee, galvanizzate dal vantaggio, sfiorano il bis una manciata di secondi dopo, con la bella combinazione tra Chmielinski e Banusic, ma il diagonale velenoso della svedese viene sporcato dal portiere rossoverde, che evita il raddoppio. La Ternana perde compattezza e negli ultimi 15 minuti del primo tempo rischia di incassare altre due reti: la prima sugli sviluppi di un calcio di punizione (del Estal calcia alto a distanza ravvicinata) e la seconda in seguito ad un’azione personale di Banusic, schermata però dal giovane portiere italo-rumeno, classe 2002.

A inizio ripresa partono meglio le undici di Melillo, che al 54’ provano ad approfittare di un disimpegno sbagliato delle ospiti con Fusar Poli, trovando una grandissima risposta di Bacic in calcio d’angolo. A Narni però le condizioni meteorologiche si complicano e la grandinata che si abbatte sul “Gubbiotti” impone una sospensione per impraticabilità del campo. Gara interrotta al 59’ e riavviata una trentina di minuti più tardi, dopo il sopralluogo del direttore di gara Andreani insieme ai capitani Di Marino e Di Criscio. Il primo rischio dopo la ripresa del gioco lo corre la Ternana, ma una coraggiosa Ghioc mura con il volto il tiro a distanza ravvicinata di Lázaro, imbeccata da Gallazzi in profondità. Le partenopee insistono in attacco (al 64’ Banusic vanifica un traversone chirurgico di Lázaro inciampando sul pallone) ma non riescono a sfruttare nessuna delle tante discese sulla trequarti avversaria. Ed è proprio nel momento di maggiore sforzo offensivo delle undici di Seno che arriva a sorpresa il pareggio delle padrone di casa, con un tiro-cross di Labate dalla fascia destra che beffa Bacic e si conclude sotto il sette. Sull’1-1 la sfida si riaccende e i cambi di fronte sono continui, ma all’80’ è ancora brivido per la difesa rossoverde: del Estal a tu per tu con Ghioc allarga per Lázaro, ma la spagnola non aggancia il pallone, divorandosi il gol del sorpasso.

Nell’ultima frazione di gara sono però le campane ad essere più pericolose e in pieno recupero la loro costanza viene ripagata: cross di Giai dalla trequarti, Di Marino si inserisce a perfezione sul secondo palo e di controbalzo trafigge Ghioc. Esplosione di gioia per il capitano del Napoli, che all’ultimo respiro segna una rete pesantissima in vista del match di ritorno di domenica, in programma al “Giuseppe Piccolo” di Cercola, sempre con calcio d’inizio alle ore 16.00.

Risultati della gara d’andata dei Playout di Serie A

Ternana-Napoli 1-2

31’ Pettenuzzo (N), 71’ Labate (T), 90’+2’ Di Marino (N)

Fonte: Figc