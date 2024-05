“Sarebbe bello che la Salernitana facesse esordire i giovani”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Vincenzo Fusco, ex Salernitana e zio del giovanissimo Gerardo Fusco: “Una cosa inaspettata, un’emozione indescrivibile, non ricordo qualcosa di così forte neanche quando scendemmo in campo io o mio fratello con la maglia granata. Gerardo ha fatto solo un gradino, la strada è lunga, ma il suo vantaggio è di far parte di una famiglia in cui si mastica calcio. Io e Luca non abbiamo avuto questa fortuna in un certo senso: nostro padre non poteva darci consigli tecnici ma ci spronava tantissimo. Per noi è incredibile che abbia esordito perché mio fratello, che allena l’Under-17, non lo faceva giocare mai. Ma io credo che questo gli abbia dato l’umiltà che serve. Il futuro? La nostra speranza è che la Salernitana gli faccia un contratto. Certo è che ora lui deve triplicare le forze ma lui questo lo sa perché il DNA è quello, è una cosa della nostra famiglia. L’importante è che giochi, foss’anche in prestito. Settori giovanili? Qui manca il coraggio d’investire. È vero che ci sono annate in cui non escono talenti, bisogna lavorare sullo scouting ma gli stessi operatori devono seguire le linee guida che dà una società. E poi mancano le strutture, da nord a sud cambia molto, ma anche a nord non è che escano chissà che giocatori, per cui serve coraggio, il coraggio di avere anche pazienza. Giocatori come Lookman ed Ederson non sono delle bestie fisicamente, poi però tutti gli altri parametri sono a 10! L’ultima di campionato della Salernitana? Sarebbe bello vedere qualche altro giocatore del nostro settore giovanile esordire in un tempio del calcio come San Siro”.

Factory della Comunicazione