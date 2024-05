Per l’agente Marrucco Gasperini stà in una comfort zone, a Napoli vede un altro

“Da tifoso del Napoli sceglierei Italiano, è quello che sente Napoli come un punto di arrivo da una parte e di ripartenza dall’altra. Per gli altri nomi – ha detto l’avvocato e agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – di allenatori in ballo, Conte e Pioli per esempio, Napoli non sarebbe un punto di arrivo. Su Gasperini ho delle riserve. Sia chiaro, si tratta di un grandissimo allenatore, ma lavorare a Napoli, specie con De Laurentiis, è molto diverso dal lavorare a Bergamo. A Milano con l’Inter non andrò bene la sua esperienza anche se in una situazione complessa. A Bergamo Gasperini è in una comfort zone clamorosa, ha accordi e rapporti con dirigenza e proprietà spaventosamente positivi. Il progetto Atalanta è continuo e continuativo, i grandi attori in campo vanno via ma i risultati sono sempre gli stessi. Privarsi di Zapata per acquistare Scamacca, ad esempio, penso sia stato un colpo clamoroso. Mi chiedo anche quali potrebbero essere le motivazioni di Gasperini nel momento in cui entra in un mondo totalmente differente, è come se andasse a vivere su un altro pianeta. Nella mia lista personale Pioli è all’ultimo posto, non trascurerei l’ipotesi Baroni che a Verona ha svolto un lavoro pazzesco. Per quanto riguarda la rosa io punterei ad una rifondazione”

