Osi verso l’addio, con il Lecce la gara finale, ma c’è attesa per conoscerne il futuro

Victor Osimhen, dopo la gara col Lecce, l’ultima di campionato per il Napoli, dirà addio alla maglia azzurra, ma offerte per lui, ufficiali, non ne sono ancora arrivate, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Tutte le parti in causa, insomma, sono in attesa. A cominciare da Osimhen: fuori a Firenze per un affaticamento muscolare accusato all’inizio della scorsa settimana, e ora alle prese con un programma ancora personalizzato in campo che dovrebbe condurlo al recupero. Alla passerella finale: contro il Lecce, domenica, sono scontati i saluti a scatola chiusa, così come scontata e dovuta sarà la standing ovation del popolo azzurro. Dopo la spettacolare stagione dello scudetto, con lo scettro dei cannonieri e una dote finale di 31 gol, quest’anno Osimhen ha giocato meno per una serie di problematiche fisiche e la lunga esperienza in Coppa d’Africa con la Nigeria, sfiorata e sfuggita in finale, ma la sua media realizzativa è stata comunque molto alta: 15 retiin 24 partite di campionato, 17 in 31 complessive. Osi è uno che fa la differenza”.

