Mora: “Sogno De Zerbi, ma i più spendibili sono Pioli ed Italiano”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Mora, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Bari. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Bari riuscirà a vincere contro la Ternana e conquistare la permanenza in B?

“Ci auguriamo che sia una serata positiva per la famiglia De Laurentiis. Bari è una piazza gloriosa, che ha ottenuto risultati importanti. Non me ne voglia la Ternana, ma mi auguro una permanenza in B dei baresi”

C’è un filo comune tra le stagioni deludenti di Bari e Napoli?

“Sicuramente le stagioni negative posso capitare. La famiglia De Laurentiis è passata da uno scudetto storico e da una quasi promozione ad una stagione deludente e, forse, può esserci stata mancanza di programmazione. Si può trarre spunto da quanto accaduto per poter programmare un campionato che sia degno delle due piazze”

Hanno infastidito anche lei le dichiarazioni di De Laurentiis sul Bari?

“Non sono dichiarazioni che lasciano contenta la tifoseria. Il sindaco, difatti, ha risposto. Il patron dovrebbe cercare, assieme ad allenatore e calciatori, di ricompattare l’ambiente. Le parole, in questo momento, possono anche uscire dal seminato, ma quel che conta è l’obiettivo. Anche il sindaco Decaro dovrebbe tener conto che la famiglia De Laurentiis potrebbe rappresentare una garanzia”

Chi è l’umo giusto per guidare il Napoli nella prossima stagione?

“Gasperini non sarà molto simpatico, ma credo possa essere un allenatore giusto per il Napoli e che sia sul taccuino di Manna. Dopo un simile traguardo, però, sarà difficile allontanarlo da Bergamo. I nomi più spendibili, dunque, restano quelli di Pioli e Italiano, anche se non demordo nel sogno De Zerbi. Conte? De Laurentiis potrebbe tirare il coniglio dal cilindro. Tuttavia, ci sarebbero delle problematiche relative alla programmazione ed i passi da fare dovrebbero essere più cauti, volti al lungo termine”

