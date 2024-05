Montervino: “Manna potrebbe rilanciare il settore giovanile”

Francesco Montervino, ex capitano azzurro, ai microfoni di Radio Marte: “Mi sembra di aver capito che ieri Manna ha avuto colloqui con i calciatori. Ha cercato di capire le dinamiche e cosa non è andato in questa stagione. Capire da dentro cosa è successo, quali sono le idee dei calciatori, soprattutto di quelli più importanti, per trarre conclusioni che gli possano far capire come operare e non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche dal punto di vista morale, umano e comportamentale. Gasperini– ha detto il ds del Casarano ed ex capitano del Napoli a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – fa delle plusvalenze con i calciatori di livello incredibile, è un allenatore che ha portato all’ Europa League; sono mi pare un paio d’anni che si qualifica per la Champions. Quindi parliamo di un allenatore che ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità e venire qui. Anche se il Napoli di quest’anno non è stato quello dell’anno scorso che ha vinto lo scudetto ed ha dettato legge in Europa. Oggi il Napoli è una squadra disastrata che deve essere completamente rifatta e rigenerata. Quindi non so se si possa parlare di salto di qualità. MI auguro che Manna abbia pieni poteri ma sono certo che non li avrà. Perché De Laurentiis incide molto anche nelle scelte. Forse Manna sarà ascoltato più di altri nell’area scouting, suggerirà quelli che possono essere giocatori da Napoli ma poi le trattative le definirà De Laurentiis. Diverso il discorso per il settore giovanile che potrebbe essere rilanciato perché Manna ha una grandissima esperienza con la Juve under 19 e con quella under 23. E garantisco che se dovesse arrivare anche Gasperini il settore giovanile del Napoli avrà dei benefici straordinari. Oggi il Napoli ha bisogno di una rivoluzione. Quindi non puoi più ragionare in termini di 4-3-3 perché ogni calciatore non ha più la possibilità di immagazzinare notizie tecnico-tattiche diverse per fare un percorso diverso. Quindi la rivoluzione potrebbe far acquisire ai giocatori un sistema di gioco nuovo, una nuova mentalità, una nuova modalità. E uno come Gasperini sicuramente rivoluzionerebbe tutto. Per me Kvara trova spazio anche se giocasse a calcetto, sempre. Qualunque allenatore arriverà esalterà le qualità di questo giocatore.”

