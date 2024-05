“Meret è uno dei più bravi portieri della serie A, il problema è la difesa”, Nando Orsi sicuro

Nando Orsi, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. ““Penso che il Napoli sia andato male, ma la squadra resta forte. C’è una via di mezzo tra il primo posto dell’anno scorso e l’attuale decimo, l’organico è di qualità, ma la squadra deve essere meno presuntuosa e più umile, deve avere una guida tecnica che abbia l’autorevolezza di condurre un gruppo che ha grandi qualità. E’ ovvio che anche il Napoli ha bisogno di 2-3 elementi per migliorare la rosa. E’ chiaro che dipende pure dal tecnico che verrà, perché con Gasperini magari servono più difensori, con altri invece un diverso tipo di calciatori. Per me Meret è uno dei più bravi portieri della serie A, ovvio che quest’anno ha avuto una difesa che ha giocato malissimo, molti gol sono stati presi per chiari errori individuali, di posizionamento. della retroguardia. Per me con Meret c’è un accanimento senza motivo, gli hanno spesso addebitato la responsabilità di alcuni gol subiti senza motivo, quando invece la fase difensiva è stata pessima. La coppia Meret-Caprile sarebbe ottima, perché avresti un portiere consolidato come Meret e un giovane emergente come l’attuale portiere dell’Empoli alle sue spalle. Ma se Meret resta al Napoli, oltre al contratto più lungo, deve avere la fiducia totale della società e dello staff tecnico, ma anche dei tifosi del Napoli. Il miglior portiere italiano resta Donnarumma, al netto dei pochi errori commessi al Psg. Alle sue spalle c’è una covata di ragazzi giovani molto interessanti, penso a Vicario, Meret, Di Gregorio, Montipò, Provedel e altri… Questo perché la scuola italiana degli allenatori dei portieri resta la migliore del mondo. Ed anzi quando vanno all’estero non migliorano più perché hanno preparazioni diverse”

Factory della Comunicazione