Gasperini-Napoli, dopo la vittoria dell’UEL, il tecnico dà una risposta “misteriosa”

Ieri l’Atalanta di mister Gasperini si è aggiudicata l’Europa League, dopo la vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Come è noto, Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori che De Laurentiis avrebbe inquadrato per la prossima stagione del Napoli, e da una risposta che ha dato ieri sera dopo la vittoria ha dato una risposta alquanto misteriosa, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il successo della Dublin Arena ora apre la porta a doversi scenari. Se lo stesso tecnico nerazzurro martedì in conferenza stampa ha ribadito di non pensare né al passato né al futuro, l’immediato presente è rappresentato da un dilemma che ormai da settimane aleggia nel cielo di Bergamo. Dopo Lecce qualche segnale è stato lanciato, la corte del Napoli prosegue in maniera incessante (non è certo un mistero). La vittoria dell’Europa League potrebbe essere la chiusura perfetta del cerchio durato otto stagioni. «Beh se c’è un momento per chiudere è questo no..?» dice ridendo e scherzando alla fine Gasperini. Poi, però, si fa più serio e riparla dell’Atalanta: «Qui c’è ambizione – chiude l’allenatore – e non c’è mai stata una discussione, mai un problema di rapporti. Non ci poniamo limiti, devo parlare con il presidente». E Percassi gli fa eco: «Sì, ora ci vedremo, il club è sereno». Già, perché intanto si è preso la corona, è salito sul podio e ha alzato al cielo d’Irlanda la prima coppa europea della sua storia. Chissà se Gasp il principe azzurro le regalerà quel vissero per sempre felici e contenti”.

Factory della Comunicazione