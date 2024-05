CdS – Kvara, l’uomo in più, l’assicurazione per il prossimo allenatore

Con la partenza di Victor Osimhen, si apriranno nuovi scenari per il Napoli, che perderà la sua punta, il gemello diverso di Kvicha Kvaratskhelia, che ovviamente resterà come punto di partenza per il nuovo progetto, e sarà l’assicurazione per il prossimo allenatore che arriverà sulla panchina azzurra, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Con Osimhen candidato viaggiatore, al netto di una situazione ancora da decifrare, è Kvara il brillante che il prossimo tecnico vorrà esibire sul vestito tattico che la squadra indosserà: da Gasp in poi, tutti hanno chiesto info sul suo futuro, una sorta di assicurazione sulla rifondazione, sul valore della rosa, sull’imprevedibilità, la fantasia, i gol e gli assist: Khvicha è l’uomo in più, è il bello della diretta, è l’asso in una manica piena di colpi di genio e storie da raccontare come la punizione disegnata al Franchi contro la Fiorentina. Paul Scholes, la leggenda dello United che i tifosi ribattezzarono Silent Hero, eroe silenzioso, una volta ha detto che ormai sono in estinzione i giocatori che risolvono le partite da soli, che si mettono in proprio, e che il calcio così è destinato a diventare noioso. Ecco: Kvara riesce ancora a renderlo molto, molto divertente, ed è per questo che il Napoli non ha intenzione di perderlo”.

Factory della Comunicazione