Audizione in Senato per De Laurentiis: «Basta ai ricatti dei procuratori, sono il problema del calcio per l’indebitamento»

Dai banchi del Senato:

Factory della Comunicazione

«Bisognerebbe eliminare i ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento». Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, intervenuto ieri in una lunga audizione al Senato. Il presidente del Napoli ha evidenziato i problemi del calcio italiano, ha chiesto al governo di intervenire per la riduzione del numero di squadre in Serie A, ha parlato del tema stadi, degli agenti dei giocatori e del loro ruolo: «Fanno innalzare e lievitare i costi dei calciatori. Come si combattono? Permettendo per legge di far firmare contratti da almeno otto anni. Così dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far innalzare il salario concepito in precedenza per quel determinato calciatore. E poi bisogna creare per i club la possibilità di essere loro stessi i procuratori dei calciatori».

Fonte: CdS