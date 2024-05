“ADL a volte va oltre con le parole. Ho chiesto lumi a Gravina sulle società indebitate”

Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Giuseppe Galli, presidente Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società. Di seguito la sua intervista.

“Non abbiamo attaccato De Laurentiis, chi lo dice non ha letto il comunicato! Anzi, diciamo al presidente di fare nomi e cognomi e poi gli staremo vicino. Ma, deve fare nomi e cognomi, non deve generalizzare. Io sono una persona seria e corretta per cui noi siamo con il presidente, non contro. Non conosco De Laurentiis, ma penso sia un grande imprenditore che sa far calcio, ma a volte va oltre”

“Ho sentito le parole di Gasperini ieri sera quando dice che l’Atalanta è una società sana che fa gli investimenti giusti mentre molte società vincono e sono piene di debiti. Ma se questo non è colpa degli agenti! Cominciamo a far pagare i debiti alle società che li hanno e non spendere ancora soldi a comprare calciatori! Quando ho incontrato Gravina gli ho chiesto come mai queste società possono ancora comprare nonostante i debiti. Non esiste, per me non esiste tutto ciò”

“E’ assurdo dire che le società devono essere i procuratori degli agenti! E’ come se vado in tribunale, mi devo difendere e il mio accusatore è anche il giudice! E’ assurdo, non rispondo neanche a queste parole di De Laurentiis. E’ da 8 anni che lotto per avere un incontro per risolvere le problematiche, i procuratori vogliono avere dialogo, ma non c’è. Io sono una persona perbene come tanti miei colleghi, noi abbiamo fatto tante denunce alla procura federale e 0 ne sono andate in porto! Abbiamo segnalato tante situazioni che non ci sembravano ordinarie, ma sono battaglie che finiscono sempre a 0”

“L’Atalanta è una delle più forti squadre che abbiamo in Italia e non lo dico perchè ha vinto l’Europa League, ma perchè è la più europea. Poi, per vincere lo scudetto ci vuole anche un pizzico di fortuna, ma l’Atalanta è strutturata benissimo, l’allenatore è forte e con Gasperini non c’è un giocatore che non sia cresciuto. Ha lavorato benissimo, è un allenatore veramente forte. Allegri ha fatto un ottimo campionato, ma sembra che sia diventato l’allenatore più scarso del mondo”

Fonte: Radio CRC